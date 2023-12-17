Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gas Meledak, Sebuah Rumah Mewah di Jatinegara Ludes Terbakar

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |02:01 WIB
Gas Meledak, Sebuah Rumah Mewah di Jatinegara Ludes Terbakar
Rumah Mewah di Jatinegara Terbakar
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah di wilayah Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar hebat pada Sabtu malam mulai sekira pukul 22.54 WIB.

Kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh rumah tersebut diakibatkan adanya kebocoran tabung gas LPG saat pemilik rumah tengah memasak.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cipinang elok 2, RT 14/10, blok AH no 27, Cipinang muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Pemilik rumah sudang memasak namun terjadi kebocoran gas dan terjadi penyalaan yang makin membesar," ujar Gatot melalui keterangannya, Minggu (17/12/2023).

Kebakaran rumah seluas kurang lebih 121 Meter persegi itu, menelan kerugian hingga Rp500 Juta. Gatot menuturkan, Sudim Gulkarmat Jakarta Timur menerjunkan 60 personel dengan 13 unit mobil pemadam kebakaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement