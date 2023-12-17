Gas Meledak, Sebuah Rumah Mewah di Jatinegara Ludes Terbakar

JAKARTA - Sebuah rumah di wilayah Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar hebat pada Sabtu malam mulai sekira pukul 22.54 WIB.

Kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh rumah tersebut diakibatkan adanya kebocoran tabung gas LPG saat pemilik rumah tengah memasak.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cipinang elok 2, RT 14/10, blok AH no 27, Cipinang muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Pemilik rumah sudang memasak namun terjadi kebocoran gas dan terjadi penyalaan yang makin membesar," ujar Gatot melalui keterangannya, Minggu (17/12/2023).

Kebakaran rumah seluas kurang lebih 121 Meter persegi itu, menelan kerugian hingga Rp500 Juta. Gatot menuturkan, Sudim Gulkarmat Jakarta Timur menerjunkan 60 personel dengan 13 unit mobil pemadam kebakaran.