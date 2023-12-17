Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sandiaga Uno Target Ganjar-Mahfud Dapat 50 Persen Suara Pemuda di Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |08:20 WIB
Sandiaga Uno Target Ganjar-Mahfud Dapat 50 Persen Suara Pemuda di Tangerang
Sandiaga Uno targetkan Ganjar-Mahfud dapat 50% suara pemuda di Tangerang. (Ist)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Sandiaga Uno, menghadiri pelatihan publik speaking yang digelar di WRB Cafe, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada Sabtu (16/12/2023).

Pelatihan tersebut sekaligus juga untuk memperkenalkan visi misi yang dibawa oleh paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud dan juga koalisi partai pendukungnya.

Sandi menuturkan, kegiatan kampanye seperti ini memang tengah digencarkan oleh PPP. Kegiatan seperti pelatihan publik speaking, workshop UMKM, ataupun personal branding lebih diminati karena lebih diminati oleh generasi muda, dan juga membawa hasil yang lebih bermanfaat.

"Bagaimana kita menciptakan kegiatan kampanye seperti ini yang asyik, yang nyambung sama anak muda. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa anak muda terlalu suka acara yang terlalu serius, terlalu formal," ujar Sandi.

Kegiatan kampanye juga harus relevan dengan apa yang dirasakan masyarakat, yaitu menginginkan lapangan kerja, ingin harga dan biaya hidup yang terjangkau, serta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Selain itu, sifat anak muda yang dinamis juga diharapkan bisa menerima kepemimpinan Ganjar-Mahfud yang 'Satset Tastes'.

"Mereka sukanya gak bertele-tele, mereka sukanya yang dinamis, dan karena mereka adalah representasi dari masa depan kita yang fokus pada kegiatan yang sangat fluktuatif, dan mereka bisa menerima pimpinan yang gerak cepat, satset, tas tes, dan itu yg kita coba tawarkan dari segi kepemimpinan Pak Ganjar," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement