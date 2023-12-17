Sandiaga Uno Target Ganjar-Mahfud Dapat 50 Persen Suara Pemuda di Tangerang

TANGERANG - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Sandiaga Uno, menghadiri pelatihan publik speaking yang digelar di WRB Cafe, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada Sabtu (16/12/2023).

Pelatihan tersebut sekaligus juga untuk memperkenalkan visi misi yang dibawa oleh paslon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud dan juga koalisi partai pendukungnya.

Sandi menuturkan, kegiatan kampanye seperti ini memang tengah digencarkan oleh PPP. Kegiatan seperti pelatihan publik speaking, workshop UMKM, ataupun personal branding lebih diminati karena lebih diminati oleh generasi muda, dan juga membawa hasil yang lebih bermanfaat.

"Bagaimana kita menciptakan kegiatan kampanye seperti ini yang asyik, yang nyambung sama anak muda. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa anak muda terlalu suka acara yang terlalu serius, terlalu formal," ujar Sandi.

Kegiatan kampanye juga harus relevan dengan apa yang dirasakan masyarakat, yaitu menginginkan lapangan kerja, ingin harga dan biaya hidup yang terjangkau, serta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Selain itu, sifat anak muda yang dinamis juga diharapkan bisa menerima kepemimpinan Ganjar-Mahfud yang 'Satset Tastes'.

"Mereka sukanya gak bertele-tele, mereka sukanya yang dinamis, dan karena mereka adalah representasi dari masa depan kita yang fokus pada kegiatan yang sangat fluktuatif, dan mereka bisa menerima pimpinan yang gerak cepat, satset, tas tes, dan itu yg kita coba tawarkan dari segi kepemimpinan Pak Ganjar," lanjutnya.