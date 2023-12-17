Dorong Kreativitas Kaum Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Beauty Course di Tangerang

TANGERANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Banten menggelar kegiatan Beauty Course dengan tema "Belajar Meronce Melati", sukses memacu kreativitas dan merangsang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, sambil menggemakan dukungan luar biasa untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024.

Kegiatan berlangsung di Kampung Ceplak, Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu 16 Desember 2023.

Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pelatihan dasar meronce melati kepada masyarakat, terutama kaum milenial, untuk meningkatkan ide usaha dan pendapatan. Trend pengantin menggunakan ronce melati menjadi alasan utama dalam penyelenggaraan pelatihan ini.

"Kami mendatangkan ahlinya untuk memberi pelatihan kepada masyarakat dan perempuan milenial agar bisa belajar secara dasar bagaimana meronce melati itu dan bisa menjadi daya jual," kata Ila Kholilannisa, Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Banten.

Apalagi, sambungnya, saat ini usaha Wedding Organizer (WO) sangat menjanjikan. "Nah, kita masuk untuk memberikan pelatihan itu," imbuhnya.

Poin menariknya, kegiatan ini tidak hanya memacu kreativitas, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. "Masyarakat antusias ikut pelatihan ini, karena memang ilmunya sangat bermanfaat. Hanya dengan ikut pelatihan secara gratis, mereka sudah bisa belajar meronce melati," kata Ila.

Ila mengatakan, dukungan luar biasa dari peserta terhadap Ganjar Pranowo juga terlihat jelas. Masyarakat yang hadir tidak hanya datang untuk belajar dan berkreasi, tetapi juga untuk menyuarakan dukungan kepada Ganjar Pranowo.

"Teman-teman juga datang untuk menyuarakan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, apalagi mereka ini sudah mengenal jauh lebih baik Pak Ganjar. InsyaAllah kami siap mendukung Pak Ganjar maju di pilpres 2024. Saya yakin menang 100% satu putaran," tuturnya.