Bocah 1 Tahun Tewas Usai Hanyut dalam Irigasi di Bogor

BOGOR - Balita berusia 1 tahun meninggal dunia usai tecebur dan hanyut dalam saluran irigasi di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, minggu (17/12/2023). Jasad korban sudah berada di rumah duka untuk dimakamkan.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.00 WIB. Awalnya, diketahui korban bersama kakaknya berusia 3 tahun sedang mencuci sepatu di jalan setapak dekat saluran irigrasi.

"Korban terjatuh ke saluran irigrasi tersebut yang ternyata sedang meluap," kata Hidayatulloh dalam keterangannya, Minggu (17/12/2023).

Dari situ, kakak korban langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada orang tuanya di rumah. Tim SAR gabungan bersama warga berusaha melakukan upaya pencarian terhadap korban.

BACA JUGA: Pria yang Hanyut di Sungai Cigamea Bogor Usai Buat Konten Ditemukan Meninggal Dunia

"Korban berhasil ditemukan di saluran irigrasi dekat SKI Tajur kurang lebih 1.000 meter dari lokasi awal hanyut dalam keadaan kritis," ucapnya.