Pelatihan Buat Sabun Cuci, Sandiaga Hadiahi Gelang ke Emak-Emak di Depok

Sandiaga memberikan gelang ke ibu-ibu saat acara pembuatan sabun cuci piring di Depok. (MPI/Nur Khabibi)

DEPOK - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberikan gelang kepada peserta pelatihan pembuatan cuci piring yang digelar di Tapos, Depok, Jawa Barat, Minggu (17/12/2023).

Awalnya, Sandi mengundang satu peserta untuk melakukan demo cuci piring dari sabun buatan hadirin.

Oma Yanti Susanti pun maju sebagai peserta yang akan cuci piring tersebut.

Kemudian, Sandi memastikan kebersihan piring yang dicuci. Karena hasilnya bersih, pria yang juga menjabat Menparekraf itu memberikan hadiah untuk Yanti Susanti.

Sadar Yanti banyak mengenakan banyak gelang, Sandi menyerahkan gelang yang ia pakai untuk peserta tersebut.

"Ini hadiah dari saya langsung," kata Sandi seraya melepas gelang yang ia pakai dan mengenakan gelang tersebut ke Yanti.