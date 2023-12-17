Punya Pengalaman Debat, Sandiaga Akan Berikan Masukan ke Mahfud MD

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar debat bagi calon wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024 pada Jumat (22/12/2023). Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menyatakan, Mahfud MD sudah siap untuk acara tersebut.

Meski begitu, Sandi akan berbagi pengalamannya tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi debat pertama bagi cawapres itu.

"Saya ini pengalaman debat baik di tingkat Pilkada maupun di Pilpres tahun 2019. Saya akan memberikan masukan kepada Prof Mahfud," kata Sandi seusai mengisi pelatihan pembuatan sabun cuci piring di Tapos, Depok, Jawa Barat, Minggu (17/12/2023).

Namun, Sandi yakin dengan kemampuan yang dimiliki dengan Mahfud MD. Menurutnya, Mahfud mempunyai wawasan luas tentang ekonomi yang menjadi tema debat nanti.

"Prof Mahfud sebetulnya sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas tinggal bagaimana menyampaikannya secara lugas kepada masyarakat secara jelas bahwa kita akan berpihak kepada rakyat kecil, kita akan melindungi masyarakat kecil sesuai apa yang diperjuangkan 10 tahun oleh Pak Jokowi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, KPU telah menetapkan debat Capres dan Cawapres tetap berlangsung 5 kali. Rinciannya, 3 kali debat capres dan 2 kali cawapres.

(Erha Aprili Ramadhoni)