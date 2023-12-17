Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sandiaga Uno Hadiri Dialog Pemuda Terkait Penciptaan 17 Juta Pengusaha Milenial di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |16:59 WIB
Sandiaga Uno Hadiri Dialog Pemuda Terkait Penciptaan 17 Juta Pengusaha Milenial di Bekasi
Sandiaga Uno di Bekasi (Foto: MPI)
BEKASI - Ketua Bappilu DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara dan dialog pemuda "Peluang penciptaan 17 juta pengusaha milenial di Kantor PAC PPP, di Sukasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (17/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Sandiaga memaparkan kondisi ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat.

Pantauan di lokasi Sandiaga datang sekitar pukul 14.30 WIB. Sandiaga yang juga Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu disambut meriah puluhan emak-emak dan pemuda yang sudah menunggunya di lokasi acara. Dia didampingi pula pengurus DPC PPP Kabupaten Bekasi.

Dipembukaan acara, Sandiaga membuka pantun ditengah masyarakat yang hadir, dan memaparkan kondisi ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat. Di antaranya soal lapangan pekerjaan dan kenaikan harga-harga sembako seperti beras, gula, telur, dan lainnya.

"Saya mau nanya sama ibu-ibu bahwa biasa hidup itu mahal. Betul apa betul? Apa yang naik harganya? Beras, gula, telur, ayam, jadi kami perjuangkan ini salah satunya harga sembako mahal, dan juga sekarang ekonomi bagaimana mencari kerja di Kabupaten bekasi gampang apa susah? Susah apa susah bangat," ucapnya saat sambutan, di lokasi.

Maka dari itu, kata Sandiaga, disni menciptakan 17 pengusaha milenial untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga kerja mudah. Hal itulah yang menjadi salah satu tekad pasangan calon presiden Ganjar-Mahfud jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti.

Halaman: 1 2
1 2
      
