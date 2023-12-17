Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peduli Kesehatan Warga Jakpus, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pengobatan Medis Gratis

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:17 WIB
Peduli Kesehatan Warga Jakpus, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pengobatan Medis Gratis
Relawan Ganjar-Mahfud gelar pengobatan gratis (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Para kiai di DKI Jakarta yang tergabung dalam sukarelawan Betawi Keren (Beken) Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat dengan menggelar program kemanusiaan berupa pengobatan medis gratis.

Sejumlah warga berbondong-bondong memanfaatkan program yang digelar di Jalan Kramat III, RT 5, RW 9, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat (Jakpus), DKI Jakarta.

Muhammad Sanusi Flamboyan selaku Koordinator Beken Jakpus mengatakan pihaknya sebagai organ pendukung calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD mengadakan pengobatan massal gratis karena sangat diperlukan oleh warga setempat, khususnya para lansia.

"Hari ini, kami memperkenalkan dan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa capres Ganjar Pranowo ini peduli pada kesehatan masyarakat sekitar sini," tuturnya, Minggu (17/12/2023).

Menurut Sanusi, mayoritas masyarakat yang berobat memang sedang merasakan sakit karena musim pancaroba yang belakangan ini terjadi.

"Karena masyarakat yang merasakan sakit pada hari itu atau pada hari ke belakang bisa berobat gratis. Hari ini mereka memanfaatkan momen ini untuk mengecek kesehatannya," ucapnya.

Loyalis pendukung pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 3 tersebut mengatakan pihaknya juga mengecek kadar gula, kolesterol, dan penyakit serta keluhan lainnya yang dialami warga. Setelah dicek, mereka diberi vitamin dan obat-obatan.

"Apabila mereka merasakan penyakit yang direkomendasikan dokter, mereka harus pergi ke rumah sakit besar. Atas dorongan itu, mereka akan pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Kami juga harus meyakini bahwa mereka harus sehat," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement