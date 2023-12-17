Peduli Kesehatan Warga Jakpus, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pengobatan Medis Gratis

JAKARTA - Para kiai di DKI Jakarta yang tergabung dalam sukarelawan Betawi Keren (Beken) Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat dengan menggelar program kemanusiaan berupa pengobatan medis gratis.

Sejumlah warga berbondong-bondong memanfaatkan program yang digelar di Jalan Kramat III, RT 5, RW 9, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat (Jakpus), DKI Jakarta.

Muhammad Sanusi Flamboyan selaku Koordinator Beken Jakpus mengatakan pihaknya sebagai organ pendukung calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD mengadakan pengobatan massal gratis karena sangat diperlukan oleh warga setempat, khususnya para lansia.

"Hari ini, kami memperkenalkan dan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa capres Ganjar Pranowo ini peduli pada kesehatan masyarakat sekitar sini," tuturnya, Minggu (17/12/2023).

Menurut Sanusi, mayoritas masyarakat yang berobat memang sedang merasakan sakit karena musim pancaroba yang belakangan ini terjadi.

"Karena masyarakat yang merasakan sakit pada hari itu atau pada hari ke belakang bisa berobat gratis. Hari ini mereka memanfaatkan momen ini untuk mengecek kesehatannya," ucapnya.

Loyalis pendukung pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 3 tersebut mengatakan pihaknya juga mengecek kadar gula, kolesterol, dan penyakit serta keluhan lainnya yang dialami warga. Setelah dicek, mereka diberi vitamin dan obat-obatan.

"Apabila mereka merasakan penyakit yang direkomendasikan dokter, mereka harus pergi ke rumah sakit besar. Atas dorongan itu, mereka akan pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Kami juga harus meyakini bahwa mereka harus sehat," katanya.