Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum TNI AU Pelaku Penganiayaan Pengurus KAMMI Ditangkap, Ini Kata Korban

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |22:09 WIB
Oknum TNI AU Pelaku Penganiayaan Pengurus KAMMI Ditangkap, Ini Kata Korban
Jumpa Kasus Oknum TNI AU Aniaya Pengurus KAMMI
A
A
A

JAKARTA – Polisi Militer Kodam Jayakarta mengungkap identitas oknum TNI AU yang menganiaya Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Rizki Agus Saputra, di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Danpomdan Jaya, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan, pelaku penganiayaan merupakan anggota Kopasgat (Korps Pasukan Gerak Cepat) TNI Angkatan Udara. Pelaku telah diamankan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

"Sudah diamankan tersangkanya. Anggota Paskhas AU (Kopasgat). Pelaku sudah diamankan di Satpom Lanud Halim," ujar Irsyad melalui pesan singkat kepada MPI, Minggu (17/12/2023).

Irsyad melanjutkan, aksi penganiayaan tersebut terjadi karena diduga adanya perselisihan di jalan raya. "Motif pelaku diduga karena perselisihan di jalan raya," ucap Irsyad.

Sementara itu, Rizki Agus Saputra membantah soal motif pengeroyokan oleh oknum TNI dilatarbelakangi perselisihan di jalan raya.

“Sudah saya tegaskan, tidak ada perselisihan di jalanan, saya bisa pastikan itu,” ujar Rizki secara daring dalam jumpa pers di kawasan Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan.

Pasalnya kata Rizki, oknum TNI AU itu pada saat kejadian telah mengadang dirinya sebanyak tiga kali di jalan.

“Tidak ada motif terkait perselisihan di jalanan, tidak sama sekali. Apalagi, jalanan luas dan jam 2 siang tidak ada macet sama sekali, mobil juga tidak lalu lalang, karena memang jam istirahat, bukan jam pulang kerja,” tutur dia.

Rizki berharap motif penganiayaan oknum TNI AU tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas politik yang ia jalani bersama PP KAMMI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement