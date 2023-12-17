Kebakaran Dapur hingga Restoran Hotel di Kota Bogor, Satu Karyawan Terluka

BOGOR - Kebakaran terjadi di salah satu hotel di wilayah Bogor Timur, Kota Bogor. Satu orang karyawan mengalami luka ringan dalam kejadian ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.45 WIB. Menurut karyawan, api berasal dari pantry belakang di atas plafon.

"Api langsung membesar seketika merambat ruangan lain. Kondisi hujan deras disertai angin," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (17/12/2023).

Api pun melahap tiga ruangan dalam hotel tersebut yakni dapur, kafe dan restoran. Tim pemadam kebakaran yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi untuk memadamkan api.