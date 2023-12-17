Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Dapur hingga Restoran Hotel di Kota Bogor, Satu Karyawan Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |22:26 WIB
Kebakaran Dapur hingga Restoran Hotel di Kota Bogor, Satu Karyawan Terluka
Restoran hotel terbakar. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Kebakaran terjadi di salah satu hotel di wilayah Bogor Timur, Kota Bogor. Satu orang karyawan mengalami luka ringan dalam kejadian ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.45 WIB. Menurut karyawan, api berasal dari pantry belakang di atas plafon.

 BACA JUGA:

"Api langsung membesar seketika merambat ruangan lain. Kondisi hujan deras disertai angin," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (17/12/2023).

Api pun melahap tiga ruangan dalam hotel tersebut yakni dapur, kafe dan restoran. Tim pemadam kebakaran yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi untuk memadamkan api.

