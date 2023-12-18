Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Kemerdekaan Palestina, Mahfud MD Sebut Indonesia Cari Jalan Damai

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |01:03 WIB
Dukung Kemerdekaan Palestina, Mahfud MD Sebut Indonesia Cari Jalan Damai
Mahfud MD. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina sejak dulu. Untuk mendukung Palestina, Indonesia kerap kali ikut dalam resolusi PBB terkait tentang Gaza, Palestina. 

"Kalau misalkan Palestina sejak awal Indonesia sudah menyatakan berdiri bersama Palestina, kita pendukung kemerdekaan Palestina. Pleh sebab itu semua resolusi PBB yang yang mendukung Palestina, Indonesia ikut di dalamnya,"kata Mahfud saat berbincang dengan media lokal di kantor DPD Sumbar Partai Hanura, Minggu (17/12/2023)

BACA JUGA:

Sambut Mahfud MD di Padang, Mahasiswa: Bapak Jenderal Penegakan Hukum 

Menurutnya Indonesia akan mencari jalan damai. Indonesia pun, kata Mahfud selalu menghormati Palestina sebagai sebuah entitas negara. 

"kita akan mencari Jalan damai tapi tetap Palestina itu adalah sebuah entitas yang harus dihargai sebagai sebuah bangsa dan negara," katanya.

Sehingga, Indonesia lanjutnya tidak akan berhubungan dengan Israel hingga Palestina mencapai kemerdekaannya. 

"Jadi sudah jelas kita tidak akan berhubungan dengan Israel sebelum Palestina merdeka," tuturnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement