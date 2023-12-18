Dukung Kemerdekaan Palestina, Mahfud MD Sebut Indonesia Cari Jalan Damai

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina sejak dulu. Untuk mendukung Palestina, Indonesia kerap kali ikut dalam resolusi PBB terkait tentang Gaza, Palestina.

"Kalau misalkan Palestina sejak awal Indonesia sudah menyatakan berdiri bersama Palestina, kita pendukung kemerdekaan Palestina. Pleh sebab itu semua resolusi PBB yang yang mendukung Palestina, Indonesia ikut di dalamnya,"kata Mahfud saat berbincang dengan media lokal di kantor DPD Sumbar Partai Hanura, Minggu (17/12/2023)

Menurutnya Indonesia akan mencari jalan damai. Indonesia pun, kata Mahfud selalu menghormati Palestina sebagai sebuah entitas negara.

"kita akan mencari Jalan damai tapi tetap Palestina itu adalah sebuah entitas yang harus dihargai sebagai sebuah bangsa dan negara," katanya.

Sehingga, Indonesia lanjutnya tidak akan berhubungan dengan Israel hingga Palestina mencapai kemerdekaannya.

"Jadi sudah jelas kita tidak akan berhubungan dengan Israel sebelum Palestina merdeka," tuturnya.

(Qur'anul Hidayat)