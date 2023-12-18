Mahfud MD Sebut Kepercayaan Publik di Bidang Hukum dan Keamanan Masih Tinggi

PADANG - Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam) yang juga sebagai Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD menyebut saat ini kepercayaan publik terhadap bidang hukum dan keamanan cukup tinggi.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri acara silaturahim dan dialog kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Minggu (17/12/2023) malam.

"Berdasarkan hasil survei itu, kami mendapatkan skor kepercayaan publik, politik dan keamanan itu 79. Sementara kepuasan terhadap pemerintah pada umumnya 74, jadi kami lebih tinggi di bidang politik dan kemananan," kata Mahfud dalam paparannya.

Mahfud mengatakan, meskipun masih banyak kritik yang dilayangkan masyarakat, tapi dia bersyukur kepuasannya masih sangat tinggi.