HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Nataru, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:01 WIB
Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Nataru, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi lonjakan kendaraan saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Salah satunya dengan melakukan rekayasa lalu lintas, mulai dari contra flow, hingga pemberlakuan one way.

Hal itu diungkap Sandi saat memimpin upacara gelar pasukan Kesiapsiagaan Ops Lilin 2023 Humas Polri dalam pengamanan Nataru.

'Divisi Humas Polri melalui Satgas Humas dalam Operasi Lilin 2023 melaksanakan kegiatan operasi mulai dari tahapan pengawalan, pelaksanaan hingga pengakhiran dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2023," kata Sandi, Senin (18/12/2023).

Dalam operasi ini, kata Sandi, pihaknya mengerahkan sebanyak 129.923 personel yang harus memperkuat sinergitas bersama stakeholder lain. Serta memasifkan sosialisasi aturan yang berlaku selama libur Nataru.

"Polri diharapkan dapat mengimbau pemudik agar melaporkan rumah yang ditinggalkan kepada kantor polisi terdekat, sehingga nantinya dapat didatakan dan dilaksanakan patroli," katanya.

Lebih lanjut, Sandi menjelaskan bahwa Polri juga akan menyediakan fasilitas lokasi lahan parkir di kantor polisi bagi pemudik yang mau menitipkan kendaraannya. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau menjaga keselamatan selama perjalanan mudik dan perayaan tahun baru.

Selain itu, dalam peringatan malam pergantian tahun, masyarakat akan banyak melaksanakan aktifitas di tempat-tempat keramaian, seperti pusat perbelanjaan dan pusat hiburan.

Telusuri berita news lainnya
