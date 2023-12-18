Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ikuti Shalawat Bareng Habib Zaidan di Temanggung Buat Ganjar Pranowo Bahagia

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:14 WIB
Ikuti Shalawat Bareng Habib Zaidan di Temanggung Buat Ganjar Pranowo Bahagia
A
A
A

TEMANGGUNG - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengikuti acara solawat bersama Ganjar Pranowo dan Habib Zaidan bin Yahya, Minggu (17/12/2023) malam di Lapangan Maron Temanggung.

Ganjar Pranowo menuturkan bahwa solawat membuat hati tenteram dan hidup bahagia. Selain itu, mampu menjadi ruang silaturahmi yang mempersatukan.

"Terimakasih, telah mengajak bersolawat yang dihadiri begitu banyak orang. Saya lihat wajahnya bahagia semua," ujar Ganjar.

Lantunan syair solawat melebur dengan iringan hadrah dari Majelis Sekar Langit pimpinan Habib Zaidan. Begitu pula dengan Capres 2024 nomor urut 3, yang hadir dari awal sampai acara berakhir.

Antusiasme jamaah yang hadir sangat luar biasa. Mereka bahkan membentangkan bendera-bendera berukuran besar, bergambar wajah ulama. Di antaranya KH Hasyin Asy'ari, KH Maimoen Zubair, Habib Syech, dan Habib Ali Zain Abidin Assegaf.

Namun, tidak mengurangi kekhusyukan dalam melantunkan solawat, memuji keagungan Nabi besar Muhammad SAW.

Ganjar memang sudah akrab dengan acara solawat. Karena selama 10 tahun menjabat Gubernur, ia menginisiasi kegiatan Jateng Bersolawat dan berkeliling di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

"Jateng Bersolawat bisa berjalan sepuluh tahun. Rasa-rasanya kita semua ingin solawatan ini bisa diteruskan. Dan, semoga bisa diteruskan,"katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
