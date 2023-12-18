Ganjar Optimis Dapat 70% Suara di Jawa Tengah

WONOSOBO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin wilayah Jawa Tengah menjadi lumbung suara untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Wilayah itu diharapkan mendapatkan suara sebanyak 70 persen meski hitungan rasionalnya masih di angka 60 persen.

“Kalau dari kawan-kawan sih kemarin ingin suaranya seperti kemenangan Pilpres terakir 70an (persen) lah tapi kalo hitung-hitungan rasional mungkin 60 persen. Nah sekarang bagaimana achievement kita bisa sampai 70-an,” ucap Ganjar di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (18/12/2023).

Menurutnya, untuk mendapatkan tujuan itu, mesin politik pun harus terus bergerak. Ia meminta relawan dan pendukungnya untuk bertemu masyarakat.

“Maka satu-satunya jalan adalah turun bertemu masyarakat dan mendengarkan langsung dan sekarang partai sudah digerakkan,” ungkap dia.

Relawan juga diminta untuk menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Ia pun mengimbau masyarakat melakukan pencoblosan dengan benar agar mengantisipasi adanya suara-suara tidak sah.

“Karena jenjangnya kan cukup banyak dan tim dari partai sudah siap maka tugas kami sekarang mensosialisasikan dan menggerakkan itu,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)