Riuh Tepuk Tangan Sambut Mahfud MD di Universitas Bung Hatta Padang

PADANG - Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) yang juga merupakan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mendapatkan antusias yang tinggi dari mahasiswa Universitas Bung Hatta (UBT), Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Antusiasme mahasiswa terlihat ketika Mahfud MD memasuki ruangan Bung Hatta Convention Hall, Kampus Proklamator I, pada hari Senin (18/12/2023) pagi ini. Berdasarkan pantauan di lokasi, Mahfud tiba sekira pukul 10.07 WIB.

Riuh tepuk tangan meriah dari mahasiswa dan mahasiswi UBT mengiringi langkah Mahfud menuju tempat duduknya yang berada di depan. Tak sedikit dari mahasiswa juga yang turut mengabadikan momen kedatangan Mahfud dengan gawainya.