Gempa M3,0 Guncang Indramayu Jabar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Indramayu, Jawa Barat, pada Senin (18/12/2023) sekira pukul 10.28 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.40 Lintang Selatan - 108.22 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 18-Dec-2023 10:28:56WIB, Lok:6.40LS, 108.22BT (14 km BaratDaya KAB-INDRAMAYU-JABAR), Kedlmn:11 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)