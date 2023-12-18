Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,0 Guncang Indramayu Jabar

Awaludin , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:35 WIB
Gempa M3,0 Guncang Indramayu Jabar
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Indramayu, Jawa Barat, pada Senin (18/12/2023) sekira pukul 10.28 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.40 Lintang Selatan - 108.22 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 18-Dec-2023 10:28:56WIB, Lok:6.40LS, 108.22BT (14 km BaratDaya KAB-INDRAMAYU-JABAR), Kedlmn:11 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa Gempa Indramayu BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192765//gempa_perairan_barat_aceh_jaya-kHlj_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Perairan Barat Aceh Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732//hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715//gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192562//angin_puting_beliung-lar1_large.jpg
BMKG Beberkan Fenomena Puting Beliung Lempar Puing Pesawat ke Rumah Warga Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192555//banjir_rob_di_jakarta-7QrR_large.jpg
BMKG Peringatkan Banjir Rob hingga 10 Januari 2026, Ini Daftar Wilayah Rawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192548//gelombang_tinggi-cpM0_large.jpg
BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia pada Akhir dan Awal Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement