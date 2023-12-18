Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh: Kalau Perempuan Bergerak, Insya Allah Pembangunan Sat-Set Tas-Tes

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:38 WIB
Siti Atikoh: Kalau Perempuan Bergerak, Insya Allah Pembangunan Sat-Set Tas-Tes
A
A
A

MADIUN - Siti Atikoh Supriyanti memborong jajanan dan mendengar keluh kesah pedagang di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (18/12/2023). Tak hanya mengeluhkan kenaikan harga, pedagang juga curhat pasarnya sepi.

Atikoh mengawali safari politiknya di Madiun dengan senam bersama ribuan warga di Lapangan Gulun. Ia juga menyapa warga di Pasar Besar Kota Madiun.

Tiba pukul 06.20 WIB, istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo itu langsung disambut ribuan masyarakat Kota Pendekar dan langsung ikut senam. Setelahnya, Atikoh menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta yang mayoritas perempuan.

"Alhamdulillah saya bisa silaturahmi. Ini adalah wajah sehat dan bugar, perempuan dan bapak yang siap untuk memenangkan Ganjar-Mahfud,” kata Atikoh.

Ia didampingi sejumlah petinggi PDI Perjuangan Jawa Timur. Di antaranya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari, DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu dan Sadarestuwati serta Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya. Tampak pula perwakilan dari partai koalisi.

Secara khusus, Atikoh juga mengajak para ibu yang hadir di kegiatan itu untuk memperjuangkan Indonesia tangguh dan luar biasa dengan memenangkan Ganjar-Mahfud.

“Kalau perempuan bergerak, Insyaallah pembangunan akan sat set, tas tes,” tegas Atikoh.

Halaman:
1 2
      
