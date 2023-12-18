Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sowan ke Ponpes & Ziarahi Makam KH Mashum di Magelang, Ganjar Pelajari Ilmu Kemasyarakatan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:48 WIB
MAGELANG - Melawat ke Jawa Tengah, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyempatkan sowan ke Ponpes Al Mashum di Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang pada Minggu (17/12/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar diterima langsung oleh KH Sholihun selaku pimpinan Ponpes Al Mashum.

Setelah sowan, Ganjar langsung jalan kaki untuk berziarah ke makam KH Mashum yang berada tidak jauh dari kompleks ponpes. Saat ziarah, Ganjar juga didampingi KH Sholihun.

Capres berambut putih itu mengungkapkan, KH Mashum adalah sosok guru bagi para tokoh dan kiai-kiai besar. Namun di balik kebesarannya, KH Mashum memilih lebih sering di pesantren.

"Beliau (KH Mashum) itu gurunya para tokoh, kalau di pondok istilahnya yang tidak banyak keluar jadi tidak banyak orang mengenal tapi ternyata banyak kiai-kiai besar yang dulu mondok di sini, maka kita ikut mendoakan," ujar Ganjar, Minggu (17/12/2023).

Adapun peziarah yang datang ke makam KH Mashum berasal dari banyak daerah. Menurut Ganjar, hal itu dikarenakan KH Mashum merupakan kiai yang banyak memberikan nilai pelajaran hidup secara langsung.

Contohnya, kata Ganjar, dulu area sekitar Ponpes Al Mashum termasuk daerah yang pertanian dan irigasinya kurang maksimal. Namun berkat KH Mashum, pertanian dan irigasi sawah menjadi lebih hidup.

Halaman:
1 2
      
