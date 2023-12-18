Sholawatan Bareng Warga Temanggung Jateng, Ganjar Pesan Jaga Kerukunan-Kedamaian

TEMANGGUNG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri kegiatan Pendowo Bersholawat yang diadakan di Lapangan Maron, Desa Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Kegiatan itu menjadi momen pertama kali bagi Ganjar mengikuti rangkaian Jateng Bersholawat usai purna tugas dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada September 2023 lalu.

Pendowo Bersholawat turut dihadiri Habib Zidan Bin Yahya dan diikuti tak kurang dari 5.000 orang yang datang dari seluruh Jawa Tengah.

"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih sholawatnya berjalan. Kalau ini berjalan, insya Allah hal-hal negatifnya hilang. Kalau sholawatnya berjalan terus, insya Allah rezekinya melimpah," ujar Ganjar dalam sambutannya, Minggu (17/12/2023).

Di hadapan ribuan orang yang hadir, Ganjar menyampaikan pentingnya seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kekompakkan di tengah perbedaan yang muncul.

Menurutu Ganjar, masyarakat harus mampu menciptakan suasana kedamaian dan kesejukan, terutama di media sosial yang kerap terjadi hal-hal negatif.

Jika suasana senang dan tenang, kata Ganjar, hati dan pikiran pun menjadi ikut bersih sehingga masyarakat akan selalu dinaungi kebahagiaan.