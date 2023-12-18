Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sholawatan Bareng Warga Temanggung Jateng, Ganjar Pesan Jaga Kerukunan-Kedamaian

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |11:15 WIB
Sholawatan Bareng Warga Temanggung Jateng, Ganjar Pesan Jaga Kerukunan-Kedamaian
A
A
A

TEMANGGUNG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri kegiatan Pendowo Bersholawat yang diadakan di Lapangan Maron, Desa Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Kegiatan itu menjadi momen pertama kali bagi Ganjar mengikuti rangkaian Jateng Bersholawat usai purna tugas dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada September 2023 lalu.

Pendowo Bersholawat turut dihadiri Habib Zidan Bin Yahya dan diikuti tak kurang dari 5.000 orang yang datang dari seluruh Jawa Tengah.

"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih sholawatnya berjalan. Kalau ini berjalan, insya Allah hal-hal negatifnya hilang. Kalau sholawatnya berjalan terus, insya Allah rezekinya melimpah," ujar Ganjar dalam sambutannya, Minggu (17/12/2023).

Di hadapan ribuan orang yang hadir, Ganjar menyampaikan pentingnya seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kekompakkan di tengah perbedaan yang muncul.

Menurutu Ganjar, masyarakat harus mampu menciptakan suasana kedamaian dan kesejukan, terutama di media sosial yang kerap terjadi hal-hal negatif.

Jika suasana senang dan tenang, kata Ganjar, hati dan pikiran pun menjadi ikut bersih sehingga masyarakat akan selalu dinaungi kebahagiaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement