INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Serap Aspirasi di Pasar Induk Wonosobo, Pedagang Malah Minta Ganjar Lebih Tegas di Debat Capres

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |11:23 WIB
Serap Aspirasi di Pasar Induk Wonosobo, Pedagang Malah Minta Ganjar Lebih Tegas di Debat Capres
A
A
A

WONOSOBO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Pasar Induk Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (18/12). Dalam kunjungan itu, Ganjar justru diminta salah satu pedagang lebih tegas dalam menghadapi sesi debat selanjutnya.

Momen unik itu terjadi saat Ganjar tengah bertanya mengenai harga-harga bahan pokok. Tiba-tiba ada pedagang lainnya bernama Sri Purwaningsih yang berteriak-teriak memanggil Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

“Pak Ganjar, debate, debate,” kata Sri.

“Debat opo? Emangnya kamu nonton?,” jawab Ganjar.

Sri pun mengungkap bahwa dirinya terus mengikuti Ganjar selama melakukan kegiatan politik. Saat diwawancarai MNC Portal Indonesia, Sri berharap agar Ganjar mampu menunjukkan ketegasannya.

Telusuri berita news lainnya
