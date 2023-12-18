Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, Ketua MUI Asrorun Niam Ingatkan Kewajiban dalam Memilih Pemimpin

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |11:25 WIB
Pemilu 2024, Ketua MUI Asrorun Niam Ingatkan Kewajiban dalam Memilih Pemimpin
Asrorun Niam (Foto: MUI)



 

JAKARTA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengingatkan tentang kewajiban setiap muslim untuk memilih pemimpin yang memenuhi syarat ideal dalam menjaga agama dan mengurusi urusan kemaslahatan publik.

“Setiap muslim yang memiliki hak pilih wajib menggunakannya secara bertanggung jawab. Dengan memilih pemimpinan, baik ekskutif maupun legislatif yang memenuhi syarat ideal kepemimpinan sehingga dapat mengemban tugas kepemimpinan dengan amanah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (18/12/2023).

Kewajiban tersebut, sambungnya, dengan berpartisipasi menggunakan haknya untuk memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah).

Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009. Keputusan tersebut secara lengkap sebagai berikut:

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama.

3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pilpres 2024 MUI Pemilu 2024
