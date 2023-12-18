Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Eks Mensos Juliari Batubara terkait Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos PKH

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |11:47 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada Senin (18/12/2023).

Lembaga antirasuah itu akan memeriksa Juliari terkait kasus dugaan korupsi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial (Kemsos RI).

Dalam pemeriksaan tersebut, Juliari akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics sekaligus eks Dirut PT Transjakarta, M Kuncoro Wibowo (MKW); Direktur Komersial PT BGR, Budi Susanto (BS); dan Vice President (VP) Operation PT BGR, April Churniawan (AC).

"Hari ini (18/12) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Juliari Peter Batubara," kata Ali melalui keterangannya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengumumkan enam tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Dari enam tersangka, tiga di antaranya langsung ditahan.

Keenam tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics sekaligus eks Dirut PT Transjakarta, M Kuncoro Wibowo (MKW); Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren (IW).

