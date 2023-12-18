Benarkah Ada Tempat Mistis di Tol Cipali yang Konon Dikuasai Bangsa Jin?

Benarkah ada tempat mistis di tol Cipali yang konon dikuasai bangsa jin? Hal ini dikarenakan tol Cipali dikenal sebagai salah satu ruas jalan bebas hambatan yang terkenal mematikan.

Selain itu Tol Cipali juga rawan terjadi kecelakaan yang tidak jarang menghilangkan nyawa. Sehingga beberapa penduduk memercayai mitos bahwa ada tempat yang dikuasi bangsa jin.

Lantas benarkah ada tempat mistis di tol Cipali yang konon dikuasai bangsa jin?

Tempat yang dimaksud adalah batu Bleneng yang berada di antara KM 182-183 atau tepatnya di ujung bukit Salam, Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Bongkahan batu besar tersebut dipercaya memiliki banyak misteri. Pasalnya, dalam proses pembangunan Tol Cipali, batu tersebut dibiarkan saja tanpa dipindahkan atau dihancurkan. Sehingga kontur jalan menjadi sedikit berbelok demi menghindari batu tersebut.

Batu Bleneng sendiri diketahui berasal dari kata embel (lumpur) dan meneng (diam). Disebut demikian karena di zaman dahulu tempat tersebut merupakan sebuah gunung berapi yang hampir meletus.

Di mana terdapat dua lubang besar dan masing-masing akan memuntahkan lahar panas. Akhirnya, salah satu lubang mengeluarkan lumpur atau embel dalam bahasa Cirebon.

Lumpur tersebut keluar tanpa henti hingga akhirnya kawasan sekitar dipenuhi dengan lumpur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, seseorang yang dikenal sakti mandraguna akhirnya mencoba menutup lubang lumpur dengan batu besar.