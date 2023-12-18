Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Ada Tempat Mistis di Tol Cipali yang Konon Dikuasai Bangsa Jin?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:49 WIB
Benarkah Ada Tempat Mistis di Tol Cipali yang Konon Dikuasai Bangsa Jin?
Ilustrasi Tol Cipali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah ada tempat mistis di tol Cipali yang konon dikuasai bangsa jin? Hal ini dikarenakan tol Cipali dikenal sebagai salah satu ruas jalan bebas hambatan yang terkenal mematikan.

Selain itu Tol Cipali juga rawan terjadi kecelakaan yang tidak jarang menghilangkan nyawa. Sehingga beberapa penduduk memercayai mitos bahwa ada tempat yang dikuasi bangsa jin.

Lantas benarkah ada tempat mistis di tol Cipali yang konon dikuasai bangsa jin?

Tempat yang dimaksud adalah batu Bleneng yang berada di antara KM 182-183 atau tepatnya di ujung bukit Salam, Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Bongkahan batu besar tersebut dipercaya memiliki banyak misteri. Pasalnya, dalam proses pembangunan Tol Cipali, batu tersebut dibiarkan saja tanpa dipindahkan atau dihancurkan. Sehingga kontur jalan menjadi sedikit berbelok demi menghindari batu tersebut.

Batu Bleneng sendiri diketahui berasal dari kata embel (lumpur) dan meneng (diam). Disebut demikian karena di zaman dahulu tempat tersebut merupakan sebuah gunung berapi yang hampir meletus.

Di mana terdapat dua lubang besar dan masing-masing akan memuntahkan lahar panas. Akhirnya, salah satu lubang mengeluarkan lumpur atau embel dalam bahasa Cirebon.

Lumpur tersebut keluar tanpa henti hingga akhirnya kawasan sekitar dipenuhi dengan lumpur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, seseorang yang dikenal sakti mandraguna akhirnya mencoba menutup lubang lumpur dengan batu besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/525/3160158//kecelakaan-B4o5_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Ertiga Tabrak Truk Tewaskan 3 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/470/3141753//jalan_tol-s3nj_large.jpg
Daftar Tol Terpanjang Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/525/3128873//garis_polisi-T7GZ_large.jpg
Rest Area 86 B Tol Cipali Ditutup Sementara Imbas Munculnya Asap dari Bawah Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/525/3128853//lalu_lintas_di_palikanci_dan_cipali-jnbI_large.jpg
H+7 Arus Balik Mudik, Lalu Lintas di Palikanci dan Cipali Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/525/3128688//polisi_cari_mobil_hilang-6iQH_large.JPG
Kisah Kocak Arus Balik: Panik Mobil Hilang hingga Lapor Polisi, Ternyata Cuma Salah Lihat Lokasi Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/525/3128630//tol_cipali-CgZ8_large.jpg
Arus Balik Padat, 64.200 Kendaraan Lintasi Tol Cipali dalam 12 Jam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement