Safari Politik ke Ponorogo, Siti Atikoh Naik Gajah-Gajahan hingga Disambut Reog

PONOROGO - Siti Atikoh melanjutkan perjalanan safari politiknya ke Lapangan Arjowinangun, Ponorogo, Jawa Timur. Kehadirannya ke Ponorogo disambut meriah oleh warga. Siti Atikoh disambut oleh kesenian gajah-gajahan di depan pintu masuk lapangan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, ada tiga gajah-gajahan yang menyambut Siti Atikoh. Tiga gajah ini melambangkan pasangan calon presiden 2024 nomor urut 3 yakni Ganjar-Mahfud.

Dua gajah tersebut di antaranya telah ditumpangi oleh penari. Sementara satu gajah lainnya terlihat kosong. Ternyata, gajah yang kosong tersebut sedang menunggu sosok Ibu Atikoh. Gajah ini siap mengantar Siti Atikoh menuju ke dalam lapangan Arjowilangun.

Ketika melihat sambutan tersebut, Siti Atikoh langsung tersenyum lepas. Dirinya terlihat kaget serta takjub mendapat sambutan meriah seperti itu.

Namun, Siti Atikoh terlihat ragu. Dirinya takut gajahnya keberatan ditunggangi olehnya.

“Keberatan enggak ya?” kata Siti Atikoh.

Setelah para penjaga gajah menyatakan kuat, Siti Atikoh tanpa ragu langsung naik gajah. Kemudian gajah tersebut bergerak masuk ke lapangan dengan diiringi lagu campursari.