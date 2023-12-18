Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bakal Tetapkan Tersangka Baru Sindikat Narkoba Internasional Fredy Pratama

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:51 WIB
Polri Bakal Tetapkan Tersangka Baru Sindikat Narkoba Internasional Fredy Pratama
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengungkap, pihaknya bakal segera menetapkan tersangka baru dalam sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

"Masih ada (tersangka baru)," kata Mukti kepada wartawan Senin (18/12/2023).

Mukti belum memerinci terkait terduga pelaku baru tersebut, ia hanya meminta semua pihak dapat menunggu proses penyidikan yang tengah dilakukan.

Sebelumnya, Mukti juga sempat mengungkap bahwa ada tersangka dalam sindikat narkoba Fredy Pratama yang terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Ada tersangka lain dan ada sitaan uang lain juga nanti," kata Mukti kepada wartawan dikutip Sabtu (18/11/2023).

"Doain saja tahun ini kebongkar lagi dengan jumlah yang fantastis untuk TPPU ya dengan pelaku lain," sambungnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri membongkar sindikat narkotika jaringan internasional Fredy Pratama alias Miming. Pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Royal Malaysia Police, Royal Malaysian Customs Departement, Royal Thai Police, Us-Dea, dan instansi terkait lainnya.

Diketahui, sudah ada 46 tersangka yang ditangkap sejak pengungkapan jaringan narkoba internasional Fredy Pratama pada 12 September 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611//polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192338//polda_riau-3AVn_large.jpg
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192152//bareskrim_polri-DPs2_large.jpg
Bareskrim Kantongi Aktor Intelektual Kasus TPPO 9 WNI di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192102//bareskrim_buru_perekrut_9_pmi_yang_jadi_korban_tppo_di_kamboja-TWYk_large.jpg
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192068//bareskrim_bongkar_perdagangan_orang_di_kamboja-umln_large.jpg
Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang di Kamboja, Diimingi Gaji Rp9 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement