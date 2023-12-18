Periksa Satu Saksi, KPK Dalami Peran Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Muluskan Sengketa Status Hukum PT CLM

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pihak swasta, Nicolaus Hasyim terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy pada Jumat (15/12/2023).

Dari keterangan yang bersangkutan, tim penyidik lembaga antirasuah mendalami peran Eddy dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM).

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan peran tersangka EOSH dalam memuluskan penyelesaian sengketa internal PT CLM dari sisi tersangka HH (Helmut Hermawan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangannya, Senin (18/12/2023).

Kendati demikian, KPK belum melakukan penahanan terhadap Eddy. KPK menyatakan menunggu hasil praperadilan yang dilayangkan Eddy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sejatinya, Nicolaus diperiksa berbarengan dengan satu saksi lain, yakni dari pihak swasta, Shita Susantiana. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir dan akan dijadwalkan pemanggilan ulang.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH), hari ini. Helmut ditahan usai diperiksa sebagai tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.