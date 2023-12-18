Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bos Narkoba Jaringan Internasional Fredy Pratama Masih Buron, Ini Penjelasan Polri

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |17:02 WIB
Bos Narkoba Jaringan Internasional Fredy Pratama Masih Buron, Ini Penjelasan Polri
Illustrasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, pihaknya masih mendalami keberadaan bos sindikat narkoba jaringan internasional, Fredy Pratama (FP) yang hingga saat ini masih buron.

"Sabar ya kita masih dalami," kata Mukti kepada wartawan, Senin (18/12/2023).

Mukti pun meminta agar awak media tidak perlu bertanya terus menerus soal keberadaan Fredy Pratama, karena dikhawatirkan bos narkoba jaringan internasional itu dapat melarikan diri. Diketahui, posisi terakhir Fredy Pratama dikabarkan berada di Thailand.

"Jagan terlalu di publish (soal keberadaan Fredy Pratama)," ucapnya.

