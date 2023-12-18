Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Direktorat Disabilitas TPN Ganjar-Mahfud Siap Wujudkan Inklusi tanpa Terkecuali

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |17:07 WIB
Direktorat Disabilitas TPN Ganjar-Mahfud Siap Wujudkan Inklusi tanpa Terkecuali
Ganjar-Mahfud (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Kelompok penyandang disabilitas menjadi perhatian utama dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Langkah nyata dalam mendukung kelompok ini adalah tim khusus di bawah Deputi Inklusi TPN yang telah dibentuk sejak 15 November 2023 bernama Direktorat Disabilitas.

Direktorat itu adalah wujud tegasnya Ganjar-Mahfud untuk memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang terjadi di Indonesia.

Komitmen itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam debat perdana Calon Presiden (Capres) di Gedung KPU pada tanggal 12 Desember 2023.

“Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak termasuk manula. Mereka butuh perhatian yang lebih maka inilah cara kita membangun melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka NO ONE LEFT BEHIND,” kata Ganjar Pranowo.

Lebih lanjut Direktur Direktorat Disabilitas yang juga Pendiri Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI), Yustitia Arief memberikan tanggapan yang mendalam terkait tekad Ganjar-Mahfud dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

“Adanya direktorat disabilitas di dalam Kedeputian Inklusi menunjukkan keberpihakan nyata dan keseriusan dari paslon 03 untuk melakukan gerak cepat implementasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Indonesia berdasarkan payung hukum yang sudah berlaku, dari pusat hingga ke pelosok daerah,” kata Yustitia Arief dalam keterangan yang diterima, Senin (18/12/2023).

Direktorat yang juga diisi oleh tokoh-tokoh penyandang disabilitas ini berkomitmen untuk memastikan semua aspirasi dapat didengar dan menjadi bagian dari program-program Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement