Direktorat Disabilitas TPN Ganjar-Mahfud Siap Wujudkan Inklusi tanpa Terkecuali

JAKARTA - Kelompok penyandang disabilitas menjadi perhatian utama dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Langkah nyata dalam mendukung kelompok ini adalah tim khusus di bawah Deputi Inklusi TPN yang telah dibentuk sejak 15 November 2023 bernama Direktorat Disabilitas.

Direktorat itu adalah wujud tegasnya Ganjar-Mahfud untuk memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang terjadi di Indonesia.

Komitmen itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam debat perdana Calon Presiden (Capres) di Gedung KPU pada tanggal 12 Desember 2023.

“Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak termasuk manula. Mereka butuh perhatian yang lebih maka inilah cara kita membangun melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka NO ONE LEFT BEHIND,” kata Ganjar Pranowo.

Lebih lanjut Direktur Direktorat Disabilitas yang juga Pendiri Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI), Yustitia Arief memberikan tanggapan yang mendalam terkait tekad Ganjar-Mahfud dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

“Adanya direktorat disabilitas di dalam Kedeputian Inklusi menunjukkan keberpihakan nyata dan keseriusan dari paslon 03 untuk melakukan gerak cepat implementasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Indonesia berdasarkan payung hukum yang sudah berlaku, dari pusat hingga ke pelosok daerah,” kata Yustitia Arief dalam keterangan yang diterima, Senin (18/12/2023).

Direktorat yang juga diisi oleh tokoh-tokoh penyandang disabilitas ini berkomitmen untuk memastikan semua aspirasi dapat didengar dan menjadi bagian dari program-program Ganjar-Mahfud.