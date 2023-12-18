Gempa M4,0 Guncang Maluku Tenggara Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat, pada Senin (18/12/2023) sekira pukul 16.17 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.64 Lintang Selatan - 130.32 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 18-Dec-2023 16:17:43WIB, Lok:7.64LS, 130.32BT (115 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)