Mahfud Temui Relawan di Jabar, Perindo: Berikan Motivasi Kemenangan di Pilres 2024

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres), Mahfud MD hadiri acara temu 154 relawan Ganjar-Mahfud di kawasan Babakan Ciparay, Bandung, pada Sabtu 16 Desember 2023 lalu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, silaturahmi tersebut dapat membangkitkan dan memperkuat semangat para relawan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

"Mahfud MD memberikan motivasi dan semangat bagi para relawan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dengan turun ke masyarakat langsung," kata Ferry kepada wartawan, Senin (18/12/2023).

Ferry -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat I ini -- mengatakan, Mahfud menerima masukan para relawan terkait 8 Daerah Otonom Baru (DOB), lingkungan dengan program satu pohon satu rumah. Selain itu, para relawan juga menyampaikan banyak hal terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Terkait bansos, berharap bahwa bansos itu dari pemerintah/negara bukan dari orang per orang, karena itu kewajiban. Siapapun pemimpinnya wajib menyalurkan, kalau ada kegiatan bansos," ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Relawan Ganjar-Mahfud, Budi Hermansyah mengatakan, 154 relawan yang hadir dalam silaturahmi tersebut berasal dari berbagai wilayah Jawa Barat.

"Ini adalah pertemuan konsolidasi antara kami yang terwadahi oleh silaturahmi relawan se-Jawa Barat dengan calon yang kita dukung," kata Budi di lokasi.