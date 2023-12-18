Hendak Menyeberang, Remaja Asal Pademangan Jadi Korban Tabrak Lari di Jalan RE Martadinata

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Senin (18/12/2023). Seorang remaja bernama Muhamad Yusuf (18) menjadi korban tabrak lari saat sedang menyebrang.

Petugas Satuan Lalulintas Wilayah Jakarta Utara Unit Pademangan Aiptu Bambang Sugiono mengatakan peristiwa ini terjadi saat kondisi arus lalu lintas sedang ramai, kemudian ada warga melapor ada kecelakaan.

"Waktu saya melakukan pengaturan di lampu merah bintang mas, ada laporan masyarakat, bahwa ada pejalan kaki ketabrak kendaraan, saya datang ke TKP saya cek sudah meninggal," Kata Bambang di lokasi, Senin (18/12/2023).

Menurut Bambang, setelah pihaknya mendatangi lokasi hanya menemukan korban yang tidak bernyawa dan sudah tergeletak. Sementara itu pelaku yang menabrak tidak ada di lokasi.