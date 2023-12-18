Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duduk di Barisan Prabowo, Mabes TNI: Mayor Teddy, Ajudan yang Ikuti Kegiatan Menhan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:30 WIB
Duduk di Barisan Prabowo, Mabes TNI: Mayor Teddy, Ajudan yang Ikuti Kegiatan Menhan
Mayor Teddy duduk di barisan pendukung Prabowo-Gibran saat debat perdana Capres di KPU RI (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapuspen TNI, Laksamana Muda TNI Julius Widjojono, menegaskan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam acara debat perdana Capres di KPU pada 12 Desember 2023 karena yang bersangkutan harus diikuti sebagai ajudan Prabowo Subianto.

Widjojono menyatakan bahwa Teddy tidak mewakili institusi TNI dan kehadirannya bukan untuk kepentingan pribadi. Demikian dikatakan Julius Widjojono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/12/2023).

Dalam sejumlah video dan foto beredar, Mayor Teddy terlihat duduk sebarisan dengan pendukung Prabowo Subianto. Ia tampak menggunakan pakaian dengan warna yang sama dengan pendukung Prabowo.

