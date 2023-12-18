Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada 6 Segmen, Debat Perdana Cawapres Akan Digelar di JCC Senayan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:52 WIB
Ada 6 Segmen, Debat Perdana Cawapres Akan Digelar di JCC Senayan
Ketua KPU RI Hasyim Asyari (Foto: Giffar Rivana)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginformasikan lokasi debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) perdana Pilpres 2024. Acara itu akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam.

Informasi itu disampaikan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Debat Cawapres merupakan debat kedua dari seluruh rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024.

"Pada debat yang kedua nanti akan dilaksanakan kampanye debat Cawapres. (Debat) diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2023 dan akan dimulai on air jam 19.00 WIB," ujar Hasyim.

