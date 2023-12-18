Ada 6 Segmen, Debat Perdana Cawapres Akan Digelar di JCC Senayan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginformasikan lokasi debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) perdana Pilpres 2024. Acara itu akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam.

Informasi itu disampaikan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Debat Cawapres merupakan debat kedua dari seluruh rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024.

"Pada debat yang kedua nanti akan dilaksanakan kampanye debat Cawapres. (Debat) diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2023 dan akan dimulai on air jam 19.00 WIB," ujar Hasyim.