Debat Perdana Cawapres, KPU Tunjuk Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa Jadi Moderator

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merilis dua nama moderator yang akan terlibat dalam debat perdana untuk Calon Wakil Presiden (Cawapres). Debat tersebut akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023 mendatang.

KPU RI meminta Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa sebagai moderator sebagai moderator debat cawapres. Alfito sendiri merupakan Pemimpin Redaksi dari salah satu media online. Sementara itu, Liviana ialah pembawa berita dan produser di salah satu stasiun televisi swasta.

"Moderator yang akan memimpin atau memoderasi debat calon wakil presiden besok tanggal 22 Desember yang pertama adalah Alfito Deannova. Kemudian yang kedua Liviana Cherlisa," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Selain moderator, Hasyim mengungkapkan juga sebelas nama yang dipilih menjadi panelis dalam debat cawapres mendatang.

Berikut daftar nama panelis yang akan merumuskan pertanyaan untuk debat Cawapres pada 22 Desember mendatang.

1. Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2020).

2. Adhitya Wardhono (Ekonom dan Pengajar FEB Universitas Jember).

3. Agustinus Prasetyantoko (Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Alma Jaya 2015-2023).

4. Fausan Al Rasyid (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung).