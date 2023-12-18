Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menakar Komitmen Capres Membentuk Pengadilan HAM

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:23 WIB
Menakar Komitmen Capres Membentuk Pengadilan HAM
Debat perdana Capres di KPU RI (Foto: Dok)
JAKARTA - Pada debat perdana Calon Presiden (Capres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), salah satu tema yang diangkat adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Capres memiliki kesempatan untuk bertanya ke kandidat lainnya.

Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah mengenai persoalan HAM yang belum tuntas terkait dengan pembentukan Pengadilan HAM. Saat itu, Ganjar mendapat giliran mengajukan dua pertanyaan kepada Prabowo Subianto dalam sesi tanya jawab antarkandidat.

Pertanyaannya mengenai apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM sesuai rekomendasi DPR sejak 2009 jika terpilih sebagai presiden. Kemudian, apakah Prabowo bersedia membantu menemukan kuburan 13 aktivis yang hilang agar keluarga korban bisa melakukan ziarah.

Prabowo kemudian merespons dengan menyebut pertanyaan tersebut tendensius, kemudian mengklaim bahwa isu HAM selalu digunakan untuk menyerangnya ketika elektabilitasnya tinggi. Ganjar yang merasa tidak puas dengan jawaban tersebut dan menyatakan bahwa Prabowo tidak tegas.

Sementara Prabowo kembali merespons secara emosional dengan menyatakan bahwa jika keputusan dibuat untuk membentuk pengadilan HAM, mereka akan melakukannya tanpa masalah.

"Kenapa yang 13 orang hilang itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar. Wakil bapak (Mahfud MD) yang mengurus selama ini. Jadi, kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya, kita adakan. Enggak ada masalah. Ya, namanya usaha," ujar Prabowo saat debat perdana Capres.

Soal pembentukan pengadilan HAM adhoc, Ganjar menjadi satu-satunya Capres yang dengan tegas menyatakan komitmennya guna menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Bahkan, Muhammad Isnur, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), masih meragukan apakah Capres lain, termasuk Anies Baswedan, akan benar-benar menjalankan komitmen mereka jika berhasil memenangi Pilpres 2024, termasuk dalam membentuk pengadilan HAM adhoc.

