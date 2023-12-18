Prada MWB, Oknum TNI Penabrak Pasutri Lansia Divonis 1,5 Tahun Penjara

JAKARTA - Prada MWB, oknum TNI yang menabrak pasangan suami istri (pasutri) lanjut usia (lansia) di Pondok Melati, Kota Bekasi, divonis satu tahun enam bulan penjara (1,5 tahun). Vonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08, Penggilingan, Jakarta Timur pada Senin (18/12/2023).

"Menyatakan Prada Metro Winardo Barasungi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke satu yakni mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannnya mengakibatkan kecelakan lalin dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia," ujar Ketua Majelis Hakim, Senin (18/12/2023).

Majelis Hakim juga menyatakan Prada MWB terbukti secara sah bersalah karena tidak menghentikan kendaraan sesaat selepas menabrak pasutri lansia yakni Sonder Sonder Simbolon (72) dan Tiurmaida (65) hingga wafat di tempat. Majelis Hakim menilai tindakan Prada MWB yang melarikan diri dan tidak melapor kepada Kepolisian, sebagai bentuk lari dari tanggung jawab.

"Dan kedua yang mengemudikan kendaraan bermotor dan terlibat kecelakaan lalu lintas yang dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kecelakaan lalin kepada kepolisian," lanjut Majelis Hakim.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara kepada Prada MWB selama 1,5 tahun penjara. Ditambah, Prada MWB juga dipecat dari keanggotaan dinas militernya.

"Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 1 tahun 6 bulan. Menetapkan selama waktu terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer," tutur Majelis Hakim.