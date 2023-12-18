Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prada MWB, Oknum TNI Penabrak Pasutri Lansia Divonis 1,5 Tahun Penjara

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:37 WIB
Prada MWB, Oknum TNI Penabrak Pasutri Lansia Divonis 1,5 Tahun Penjara
Prada MBW jalani sidang vonis di Pengadilan Militer (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Prada MWB, oknum TNI yang menabrak pasangan suami istri (pasutri) lanjut usia (lansia) di Pondok Melati, Kota Bekasi, divonis satu tahun enam bulan penjara (1,5 tahun). Vonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08, Penggilingan, Jakarta Timur pada Senin (18/12/2023).

"Menyatakan Prada Metro Winardo Barasungi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke satu yakni mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannnya mengakibatkan kecelakan lalin dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia," ujar Ketua Majelis Hakim, Senin (18/12/2023).

Majelis Hakim juga menyatakan Prada MWB terbukti secara sah bersalah karena tidak menghentikan kendaraan sesaat selepas menabrak pasutri lansia yakni Sonder Sonder Simbolon (72) dan Tiurmaida (65) hingga wafat di tempat. Majelis Hakim menilai tindakan Prada MWB yang melarikan diri dan tidak melapor kepada Kepolisian, sebagai bentuk lari dari tanggung jawab.

"Dan kedua yang mengemudikan kendaraan bermotor dan terlibat kecelakaan lalu lintas yang dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kecelakaan lalin kepada kepolisian," lanjut Majelis Hakim.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara kepada Prada MWB selama 1,5 tahun penjara. Ditambah, Prada MWB juga dipecat dari keanggotaan dinas militernya.

"Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 1 tahun 6 bulan. Menetapkan selama waktu terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer," tutur Majelis Hakim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement