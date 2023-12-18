KPU RI Sebar 75 Undangan untuk Debat Cawapres

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan jumlah undangan yang dapat hadir dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada 22 Desember 2023 mendatang.

KPU RI akan menyiapkan 75 undangan untuk masing-masing tim pasangan calon (paslon) yang mana jumlah tersebut di luar dari undangan yang dibuat oleh KPU.

"Jumlah undangan sama ya, kan 75 orang masing-masing tim pasangan calon. Di luar undangan yang diundang oleh KPU," kata Hasyim di kantor KPU RI, Senin (18/12/2023).

Sebagai informasi, debat Cawapres nanti akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, dan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.