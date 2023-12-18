KPK Periksa Intensif Pihak yang Terjaring OTT di Maluku Utara

KPK periksa intensif pihak yang terjaring OTT di Maluku Utara. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menegaskan pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara.

"Benar, tim KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara wilayah Maluku Utara," kata Nurul Ghufron saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (18/12/2023) malam.

Ghufron menyebutkan saat ini pihak yang terjaring OTT itu sedang menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

"Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang kami amankan dan barang buktinya," ujarnya.

Namun, Ghufron enggan membeberkan secara detail perihal identitas dari pihak yang terjaring operasi senyap tersebut.

"Setelah pemeriksaan selama 1x24 jam nanti kami akan update progresnya," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)