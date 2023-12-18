Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT KPK di Maluku Utara Diduga Terkait Suap Proyek dan Lelang Jabatan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:09 WIB
OTT KPK di Maluku Utara Diduga Terkait Suap Proyek dan Lelang Jabatan
OTT KPK di Maluku Utara diduga terkait suap proyek dan lelang jabatan. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Maluku Utara pada Senin (18/12/2023). Operasi senyap di daerah Maluku Utara tersebut diduga terkait suap proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta lelang jabatan.

"Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (18/12/2023).

Tim KPK mengamankan pejabat negara saat menggelar OTT di Maluku Utara. Selain itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat adalah uang terkait suap proyek pengadaan barang dan jasa ataupun lelang jabatan.

Saat ini, tim masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak serta barang bukti yang terjaring dalam OTT tersebut.

"Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang kami amankan dan barang buktinya," ucap Ghufron.

