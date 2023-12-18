Usai Kunker ke Jepang, Presiden Jokowi Bertolak ke Tanah Air

Usai kunker di Jepang, Jokowi bertolak ke Tanah Air. (BPMI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan terbatas bertolak kembali menuju Jakarta, pada Senin (18/12/2023) sekira pukul 19.30 waktu setempat atau 17.30 WIB.

Presiden lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Internasional Haneda, Tokyo, Jepang.

Keberangkatan Presiden ke Jakarta dilepas Diplomat Senior Jepang Duta Besar Masaki Yasushi, Dirjen Sekretariat KTT Khusus Jepang-ASEAN Matsuo Hirotaka, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Atase Pertahanan KBRI Tokyo Laksma TNI Azwan Yusuf.

Sementara itu, turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jakarta adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay.