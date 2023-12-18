Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Minta Paslon Tertib saat Debat Cawapres!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:25 WIB
KPU Minta Paslon Tertib saat Debat Cawapres!
Ketua KPU RI Hasyim Asyari (Foto: Giffar Rivana)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas evaluasi soal pasangan calon (paslon) yang memberi semangat di debat calon presiden (Capres) beberapa waktu lalu. KPU meminta para paslon agar tertib di debat cawapres perdana, Jumat 22 Desember 2023 malam nanti.

Hal itu disampaikan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Dia menjelaskan masing-masing tim dari paslon telah meneguhkan komitmen untuk tertib di debat selanjutnya.

Adapun KPU telah memberikan teguran terkai gestur cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menyemangati pendukungnya. Teguran itu disampaikan dalam rapat evaluasi baru-baru ini.

"Dalam rapat evaluasi sudah kita sampaikan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati di awal ya. Misalkan ada cawapres yang memberikan tanda atau kode atau gerakan yang katakanlah menyemangat pendukungnya, sebenarnya itu tidak boleh," ujar Hasyim.

