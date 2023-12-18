Erick Thohir Resmi Dilantik Jadi Ketua Lakpesdam PBNU

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melantik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) masa khidmat 2022-2027.

Penunjukan Erick ini sekaligus menggantikan posisi Ketua Lakpesdam sebelumnya, yakni Hasanuddin Ali. Pelantikan dilakukan dalam Pengukuhan dan Rapat Koordinasi Pengurus Lakpesdam PBNU di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Erick Thohir mengatakan, amanah yang diterimanya bukan sesuatu yang mudah. Namun dia yakin, dengan perencanaan yang matang, terstruktur dan terukur, secara bersama akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan nasional dan global ke depan.

“Amanah ini bukan sesuatu yang mudah, tapi saya percaya dengan kekuatan jaringan dan sumber daya manusia NU,” ucap Erick.

Tak lupa, Erick mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Rais Aam K.H Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU K.H Yahya Cholil Staquf.

“Saya dan teman-teman pengurus berjanji akan bekerja keras sesuai dengan kapabilitas dalam merealisasi visi Ketua Umum PBNU untuk memastikan kekuatan NU bukan hanya dilihat sebagai sebuah angka, tapi dilihat karena kualitas setiap manusia-manusianya. Bismillah,” tutup Erick.