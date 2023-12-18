Debat Cawapres, KPU Bakal Siapkan Podium untuk Kandidat

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengevaluasi hasil debat perdana Calon Presiden (Capres) yang berlangsung pada 12 Desember 2023 lalu. Evaluasi dilakukan saat rapat bersama timses dari masing-masing pasangan calon (Paslon) Capres-Cawapres, Senin (18/12/2023).

Dalam catatan untuk debat kedua untuk Cawapres nanti, KPU dan Timses Paslon setuju juga saat pemaparan dalam debat akan disiapkan podium untuk debat Capres dan Cawapres ke depannya.

"Demikian juga hal yang jadi catatan-catatan kemarin atau evaluasi sudah kita sepakati bersama di antaranya semua tim pasangan calon mengajukan usulan bahwa di dalam debat nanti kedua dan seterusnya masing-masing sampai kelima, itu disiapkan podium sederhana sebagai sarana untuk tampil," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Senin (18/12/2023).

Kemudian, Hasyim mengungkapkan durasi debat masih sama persis dengan debat sebelumnya yakni 150 menit dengan durasi khusus untuk debatnya 120 menit dibagi menjadi 6 segmen.

"Seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi durasinya sama persis, seperti misalkan ketika diajukan pertanyaan oleh panelis, maka calon wakil presiden yang akan menjawab diberikan kesempatan untuk menjawab sekitar 2 menit," ujar Hasyim.