INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

RPP Kesehatan Tuai Polemik, Ini Kata Pakar Hukum

Aufi Shabirah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |22:11 WIB
RPP Kesehatan Tuai Polemik, Ini Kata Pakar Hukum
RPP Kesehatan Tuai Polemik, Ini Kata Pakar Hukum/ist
JAKARTA Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan mendapat masukan dari pakar hukum, dokter dan juga industri.

Diketahui, proses penyusunan aturan akan dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Namun, saat ini RPP Kesehatan menuai polemik di masyakarat.

Pakar Hukum Universitas Trisakti Ali Ridho mengatakan, publik dapat menggugat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan kepada Mahkamah Agung bila memang terdapat aspek yang belum dipenuhi selama proses perancangan.

"Suatu peraturan di bawah undang-undang, seperti PP, dapat dibatalkan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Makna bertentangan ini, bisa meliputi aspek formil dan materiil peraturannya," ujar Ali, Senin (18/12/2023).

Dalam konteks formil, keterlibatan masyarakat atau ketiadaan partisipasi publik dalam proses pembuatannya merupakan aspek yang perlu digarisbawahi. Sementara, isi atau substansi peraturan berperan penting dalam konteks materiil. Kedua aspek ini merupakan komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam melakukan gugatan.

Ali melanjutkan, bahwa dalam konteks formil, keterlibatan masyarakat atau ketiadaan partisipasi publik dalam proses pembuatannya merupakan aspek yang perlu digarisbawahi.

Sementara, isi atau substansi peraturan juga berperan penting dalam aspek materiil. Kedua aspek ini merupakan komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam melakukan gugatan.

Halaman:
1 2
      
