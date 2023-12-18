Dihadiri Tokoh Lintas Agama, Badan Persaudaraan Antariman Gelar Refleksi Natal di Gedung DPR

JAKARTA - Pengurus Pusat Badan Persaudaraan Antariman (Berani) menggelar kegiatan Refleksi Natal 2023 bertajuk Natal Wujud Kasih dan Persaudaraan di Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta.

”Jadi, Refleksi Natal dan Tahun Baru ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh PKB sebagai partai nasionalis religius yang dipercayakan kepada Berani,” ujar Ketua Umum DPP Berani Pdt. Lorens, Senin (18/12/2023).

Dikatakannya, PKB melalui Berani selalu mengedepankan toleransi, kebinekaan, dan Pancasila. Dia menjelaskan acara ini diselenggarakan di Gedung DPR RI karena gedung tersebut milik rakyat dan semua umat beragama. Acara ini juga dihadiri tokoh lintas agama, salah satunya Anies Baswedan.

Acara ini kata dia merupakan agenda rutin keagamaan yang tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

Artinya, ada atau tidak ada Pilpres, kegiatan ini tetap diselenggarakan, karena ini merupakan murni kegiatan umat Kristen.