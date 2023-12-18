Sandiaga Tanggapi Keluhan Warga Bekasi soal Mahalnya Harga Kebutuhan Pokok

BEKASI - Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno melakukan kampanye di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (17/12/2023). Dalam kesempatan kampanye itu, Sandiaga melakukan dialog dan diskusi bersama pemuda di Kantor PAC PPP Kecamatan Serang Baru.

Sandiaga menekankan jika partainya memenangkan Pemilu 2024, maka akan ciptakan 17 juta pengusaha milenial. Hadirnya pengusaha milenial ini diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja.

"Karena kita PPP, partai para pengusaha. Kita inginkan hadirkan 17 juta pengusaha muda, pengusaha milenial," kata Sandi dihadapan para warga dan kader PPP.

Dalam kesempatan itu, sejumlah warga mengeluhkan soal harga kebutuhan pokok yang mahal dan susahnya mencari kerja.

Sandiaga menjanjikan pangan dan kebutuhan masyarakat akan murah akan diperjuangkan PPP dan juga pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD.