Ikuti Pelatihan Relawan, Warga Jakbar Doakan Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, Aksi Jaringan Sandi Uno For Ganjar Jakarta Barat menggelar kegiatan workshop yang bertujuan menciptakan lapangan kerja sekaligus mempromosikan pembuatan sabun cuci piring di kalangan masyarakat. Relawan juga mensosialisasikan Capres Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Acara dilaksanakan di Jl Komp Perumahan Set Jen DPA-RI No 42, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

Ketua Aksi Jaringan Sandi Uno For Ganjar Jakarta Barat, Supriyadi menyatakan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkrit dalam mendukung masyarakat, khususnya di tengah melemahnya ekonomi Jakarta.

"Karena acara ini sangat penting buat masyarakat khususnya untuk masyarakat Jakarta yang ekonominya yang mungkin melemah," kata Supriyadi.

Salah satu tujuan workshop ini adalah memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam pembuatan sabun cuci piring dan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta usaha baru bagi masyarakat Jakarta Barat.

Tidak hanya pelatihan, kegiatan ini juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024.

"Jadi sangat bagus kegiatan kaya gini diadakan di setiap daerah sehingga bisa menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sini. Untuk Ganjar-Mahfud mudah-mudahan terpilih menjadi presiden 2024 dan bisa amanah dan mensejahterakan rakyatnya di Indonesia," kata Supriyadi.

Salah satu tokoh masyarakat, Prof. Choirudin optimis bahwa aksi jaringan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif dalam lima tahun ke depan. Ia juga menyampaikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.