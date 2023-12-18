Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikuti Pelatihan Relawan, Warga Jakbar Doakan Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |02:07 WIB
Ikuti Pelatihan Relawan, Warga Jakbar Doakan Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024
Relawan Aksi Jaringan Sandi Uno for Ganjar memberikan pelatihan untuk warga Jakbar. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, Aksi Jaringan Sandi Uno For Ganjar Jakarta Barat menggelar kegiatan workshop yang bertujuan menciptakan lapangan kerja sekaligus mempromosikan pembuatan sabun cuci piring di kalangan masyarakat. Relawan juga mensosialisasikan Capres Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Acara dilaksanakan di Jl Komp Perumahan Set Jen DPA-RI No 42, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

Ketua Aksi Jaringan Sandi Uno For Ganjar Jakarta Barat, Supriyadi menyatakan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkrit dalam mendukung masyarakat, khususnya di tengah melemahnya ekonomi Jakarta.

BACA JUGA:

Ganjar Berapi-api di Jateng, Minta Relawan Jaga Kandang 

"Karena acara ini sangat penting buat masyarakat khususnya untuk masyarakat Jakarta yang ekonominya yang mungkin melemah," kata Supriyadi.

Salah satu tujuan workshop ini adalah memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam pembuatan sabun cuci piring dan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta usaha baru bagi masyarakat Jakarta Barat.

Tidak hanya pelatihan, kegiatan ini juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024.

BACA JUGA:

Emak-Emak di Depok Pilih Paslon Nomor 3: Ganjar-Mahfud Bela Rakyat Kecil 

"Jadi sangat bagus kegiatan kaya gini diadakan di setiap daerah sehingga bisa menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sini. Untuk Ganjar-Mahfud mudah-mudahan terpilih menjadi presiden 2024 dan bisa amanah dan mensejahterakan rakyatnya di Indonesia," kata Supriyadi.

Salah satu tokoh masyarakat, Prof. Choirudin optimis bahwa aksi jaringan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif dalam lima tahun ke depan. Ia juga menyampaikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement