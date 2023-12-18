JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Senin (18/12/2023). Seluruh wilayah diprakirakan bakal cerah berawan.
BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca Ibu Kota Jakarta cerah pada pagi hari.
BMKG Deteksi Bibit Siklon 91W, Ini Dampak Cuacanya
Sementara saat siang, seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan. Kondisi itu berlanjut hingga malam hari.
Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan 50-90 persen.
(Qur'anul Hidayat)