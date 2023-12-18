Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awal Pekan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |05:08 WIB
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Senin (18/12/2023). Seluruh wilayah diprakirakan bakal cerah berawan.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca Ibu Kota Jakarta cerah pada pagi hari.

BACA JUGA:

BMKG Deteksi Bibit Siklon 91W, Ini Dampak Cuacanya 

Sementara saat siang, seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan. Kondisi itu berlanjut hingga malam hari.

Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan 50-90 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
