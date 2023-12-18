Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sederet Alasan Alumni HMI Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |05:19 WIB
Sederet Alasan Alumni HMI Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Alumni HMI dukung Ganjar-Mahfud. (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Sekitar 250 alumni Alumni HMI yang tergabung dalam Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia pro Ganjar Mahfud (Jahmi Gama) menghadiri deklarasi dukungan kepada pasang calon presiden wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi itu dilaksanakan di Majlis Taklim KH. H.M Sirojudin Ruyani, Kabupaten Tangerang pada Minggu (17/12/2023).

Ketua Umum Jahmi Gama, Athoq Ismail menerangkan beberapa alasan mengapa alumni HMI sepenuhnya mendukung Ganjar-Mahfud. Salah satunya adalah karena ke keduanya sudah berpengalaman sebagai pemimpin dan negarawan. Ganjar Pranowo diketahui sudah memimpin Jawa Tengah selama 2 periode, dan banyak melakukan perbaikan di wilayah tersebut.

BACA JUGA:

Ditanyai Remaja Cara Atasi Kesehatan Mental, Ganjar Soroti Peran Orang Tua 

"Ganjar-Mahfud merupakan pemimpin yang terbukti berpengalaman dan berprestasi yakni Bapak Ganjar 10 tahun di DPR RI dan 10 tahun jadi Gubernur Jawa Tengah, sementara Pak Mahfud pernah jadi DPR RI , Menteri Pertahanan RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang Menkopolhukam," ujar Athoq.

Selain itu, jejak rekam Ganjar-Mahfud yang bersih dari isu pelanggaran HAM juga menjadi pertimbangan alumni HMI memberikan dukungan. Baik Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD dianggap melalui proses pencalonan presiden dan wakil presiden dengan cara yang bersih.

BACA JUGA:

Cegat Mobil Ganjar, Petani di Magelang Curhat soal Irigasi 

"Ganjar-Mahfud merupakan tokoh yang bersih dari politik dinasti kronis yang mengkhianati reformasi 98. Mereka juga bersih dari politik indentitas yang berbahaya bagi persatuan indonesia," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement