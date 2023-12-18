Sederet Alasan Alumni HMI Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

TANGERANG - Sekitar 250 alumni Alumni HMI yang tergabung dalam Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia pro Ganjar Mahfud (Jahmi Gama) menghadiri deklarasi dukungan kepada pasang calon presiden wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi itu dilaksanakan di Majlis Taklim KH. H.M Sirojudin Ruyani, Kabupaten Tangerang pada Minggu (17/12/2023).

Ketua Umum Jahmi Gama, Athoq Ismail menerangkan beberapa alasan mengapa alumni HMI sepenuhnya mendukung Ganjar-Mahfud. Salah satunya adalah karena ke keduanya sudah berpengalaman sebagai pemimpin dan negarawan. Ganjar Pranowo diketahui sudah memimpin Jawa Tengah selama 2 periode, dan banyak melakukan perbaikan di wilayah tersebut.

"Ganjar-Mahfud merupakan pemimpin yang terbukti berpengalaman dan berprestasi yakni Bapak Ganjar 10 tahun di DPR RI dan 10 tahun jadi Gubernur Jawa Tengah, sementara Pak Mahfud pernah jadi DPR RI , Menteri Pertahanan RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang Menkopolhukam," ujar Athoq.

Selain itu, jejak rekam Ganjar-Mahfud yang bersih dari isu pelanggaran HAM juga menjadi pertimbangan alumni HMI memberikan dukungan. Baik Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD dianggap melalui proses pencalonan presiden dan wakil presiden dengan cara yang bersih.

"Ganjar-Mahfud merupakan tokoh yang bersih dari politik dinasti kronis yang mengkhianati reformasi 98. Mereka juga bersih dari politik indentitas yang berbahaya bagi persatuan indonesia," ujarnya.